رياضة | جوتي: زيدان حقق أشياءًا خارقة مع ريال مدريد.. وهذا هو رأيي في خلافته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتي: زيدان حقق أشياءًا خارقة مع ريال مدريد.. وهذا هو رأيي في خلافته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع منذ قليل خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، مع عدد من اللاعبين والمدربين السابقين ليكونوا سفراء لـ رابطة "الليجا"، أمثال جوتي فيرنانديز وفرناندو سانز وفرناندو هييرو ودينيلسون دي أوليفيرا.

وفي هذا السياق، تحدث جوتي هرنانديز، أحد أساطير ريال مدريد الإسباني السابقين، حول أوضاع الفريق الأبيض الملكي، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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وقال جوتي في تصريحات صحفية: "ما قام به زين الدين زيدان في ريال مدريد من الصعب أن يتكرر مرةً أخرى (الأبطال 3 مرات متتالية)".

وأضاف مدرب ريال مدريد كاستيا السابق: "في مباراة باريس سان جيرمان كان لا ينبغي أن يكون هناك نقص في الحدة والتركيز في ريال مدريد".

وأتم حول إمكانية ان يخلف زيدان في تدرب ريال مدريد بالمستقبل القريب قائلاً: "لا بالتأكيد هذا ليس ما احلم به ، انا أطمح لأن اكون مدرب فقط".