رياضة | ريال مدريد يتلقي خبر مُفرح قبل موقعة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقي خبر مُفرح قبل موقعة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم نادى ريال مدريد الإسبانى بات جاهزًا لموقعة الديربي غدًا أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن النجم الكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق سيكون جاهزًا خلال مباراة المرينجي القادمة أمام أتليتكو مدريد فى ديربي المدينة ضمن مباريات الجولة السابعه من الدوري الإسبانى، بعد أن تم شفاءه من الإصابة التى عانى منها الكرواتى خلال الفترة الماضية وغاب عن المباريات بسببها.

وذكرت الصحيفة أن أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباراة الأخيرة أمام أوساسونا والتى فاز بها ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، بهدفين دون رد، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان فضّل عدم الدفع باللاعب.

ويتصدر ريال مدريد بطولة الدوري برصيد 14 نقطة بينما يحل ثانياً ريال سوسيدا برصيد 13 نقطة وثالثاً اتليتكو مدريد برصيد 13 نقطة أيضاً.