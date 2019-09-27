رياضة | مفاجأة سارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد الإسبانى لكرة القدم أن يلعب نجم برشلونة الشاب انسو فاتى فى صفوف منتخب إسبانيا والذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين والمقرر إقامتها في البرازيل.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن الاتحاد الإسبانى يفضل أن يضم أنسو فاتى لمنتخب تحت ال 21 سنة الإسباني وبذلك يشارك في ايام الفيفا فقط مثل باقي اللاعبين الدوليين ولن يذهب للبرازيل من اجل كاس العالم للناشئين.

واشارت الصحيفة أن برشلونة أكد جاهزية اللاعب لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

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وحددت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

ويقام موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الساعة الواحدة ظهر يوم 27-10-2019 على ملعب كامب نو بينما يقام لقاء العودة يوم 1 مارس في الجولة 26 من الليجا.

وحقق برشلونة بطولة الدوري الإسباني في آخر موسمين بينما لم يحصد ريال مدريد اللقب سوى مرتين فقط خلال آخر 10 سنوات.