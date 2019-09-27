شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات الأخيرة تنصف النصر على الأهلي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي النصر اليوم الجمعة 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة

وتلعب مباراة اليوم بين الأهلي والنصر في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجده.

المواجهات الأخيرة تقف بجانب النصر على حساب الأهلي

وقد شهدت المواجهات الخمسة الأخيرة تفوق ملحوظ للنصر على حساب نظيره الأهلي سواء في عدد الفوز أو عدد الأهداف المسجلة.

Advertisements

وفي أخر 5 مباريات بين بالدوري السعودي تمكن النصر من الفوز في 3 مباريات بينما فاز الأهلي في مباراة واحده فقط وسيطر التعادل على مباراة أخرى.

كما تلقى الأهلي 31 هدف أمام النصر خلال المواجهات التي جمعت بينهم بالدوري السعودي ولم يتلقى أكثر من ذلك سوى أمام نادي الهلال برصيد 33 هدف.

بينما تلقى النصر 34 هدف أمام الأهلي بالدوري المحلي ولم يتلقى أكثر سوى أمام الهلال أيضا برصيد 39 هدف.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس برصيد 7 نقاط أيضا.