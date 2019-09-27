شكرا لقرائتكم خبر عن هونيس ورومينيجه يهنئان كيلر برئاسة الاتحاد الألماني والان مع التفاصيل

هنأ أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، فريتز كيلر لانتخابه رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم نيابة عن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). وقال رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي :"في رأيي، فريتز كيلر هو الشخص الأمثل لرئاسة الاتحاد الألماني. أثبت قدرته عبر سنوات طويلة كرئيس لنادي فرايبورج، بالإضافة لنجاحة كرجل أعمال". وأضاف :"فوق كل هذا، إنه شخص رائع. أتمنى له التوفيق وأتطلع للعمل معه عن قرب". وأضاف هونيس رئيس النادي إن كيلر كان "الخيار الأفضل لرئاسة الاتحاد الألماني. سأدعمه دائما".

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