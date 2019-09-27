شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. توتنهام يعلن تجديد عقد موسى سيسوكو والان مع التفاصيل
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا تجديد عقد الفرنسي "موسى سيسوكو" لاعب وسط الفريق.
مدة عقد موسى سيسوكو الجديد مع توتنهام
ووقع موسى سيسوكو على عقد جديد مع نادي توتنهام لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم الحالي وحتى عام 2023 دون الإعلان عن قيمة العقد.
مشاركات موسى سيسوكو مع نادي توتنهام
وقد شارك موسى سيسوكو في 12 مباراة مع نادي توتنهام خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.
ويتواجد نادي توتنهام في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. توتنهام يعلن تجديد عقد موسى سيسوكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.