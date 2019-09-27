الامارات | اتحاد كلباء يقيل المدرب فيفياني ويكلف الجباس بدلا عنه

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يقيل المدرب فيفياني ويكلف الجباس بدلا عنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن المدير التنفيذي لشركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء خالد سعيد النقبي عن اقالة مدرب الفريق الاول الايطالي فيفياني والاستعانة بمساعده المدرب التونسي فراس الجباس، وقال النقبي لـ"الامارات اليوم": تم تبليغ المدرب فيفياني بقرار الاقالة وتكليف التونسي الجباس لقيادة النمور بصورة مؤقتة وبدئنا العمل على البحث عن المدرب الجديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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