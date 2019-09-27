الجمعة 27 سبتمبر 2019

رسميا.. توتنهام يعلن تجديد عقد موسى سيسوكو



أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا تجديد عقد الفرنسي "موسى سيسوكو" لاعب وسط الفريق.

مدة عقد موسى سيسوكو الجديد مع توتنهام

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ووقع موسى سيسوكو على عقد جديد مع نادي توتنهام لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم الحالي وحتى عام 2023 دون الإعلان عن قيمة العقد.

مشاركات موسى سيسوكو مع نادي توتنهام

وقد شارك موسى سيسوكو في 12 مباراة مع نادي توتنهام خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

ويتواجد نادي توتنهام في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.