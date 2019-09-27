نجم مارسيليا يكشف رغبة إدارة ناديه الصادمة له

الجمعة 27 سبتمبر 2019

ستروتمان

كشف الهولندي كيفن ستروتمان، عن رغبة إدارة ناديه مارسيليا الفرنسي، في بيعه خلال الصيف الماضي، نظرًا لحصوله على راتب ضخم لا يتناسب مع قدرات النادي .



وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه بعد أن غاب أوليمبيك مارسيليا عن بطولة دوري أبطال أوروبا، أصبح النادي مضطرًا بيعه العديد من لاعبيه، نظرًا لحصولهم على مبالغ ضخمة تضر خزائن النادي، إلا أن الرغبة الأولى لإدارة الفريق كانت رحيل الهولندي كيفن ستروتمان، الذي تم التعاقد مع بمقابل 28 مليون يورو، في صيف عام 2018، حيث يتقاضى 500 ألف يورو شهريًا، وهو ما أصبح لا يتماشى مع نادي يغيب عن دوري أبطال أوروبا .

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تعليقات نارية من ستروتمان حول وضعه داخل مارسيليا

وقال ستروتمان، في تصريحات نقلها الموقع الفرنسي : "إنهم يريدون التخلص مني ، هذه هي الرسالة. "

وتابع ستروتمان : "صحيح أن ذلك قد حدث، هذا ليس وضعًا لطيفًا عندما يُطلب منك المغادرة، لكنني أعرف عالم كرة القدم، في بعض الأحيان يرغب اللاعب في المغادرة ويبقى ، وفي بعض الأحيان يخبر الرئيس اللاعب بالرحيل وإلا أنه يبقى أيضًا، ، ونحن لم نجد حلا، لكن أنا سعيد هنا، لقد وقعت عقدًا مدته خمس سنوات ولم اقدم خلاله سوى موسم واحد. أحاول أن أعطي كل شيء للفريق وأنا سعيد. "