كلوب: خسائر قليلة من وقت لآخر ترسخ أقدام ليفربول

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كلوب

ربما يستمتع ليفربول بسلسلة من 15 انتصارا متتاليا في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب يورجن كلوب قال اليوم الجمعة إنه سعيد بخسارة فريقه في مسابقات أخرى ليرسخ أقدامه ويتحلى بالتواضع.



ويتصدر ليفربول الدوري بعد ست جولات وهو الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته في البطولة حتى الآن ويتطلع فريق المدرب كلوب إلى مواصلة الانتصارات على ملعب شيفيلد يونايتد غدا السبت.

وقال كلوب للصحفيين "لا نفكر في سلسلة الانتصارات ولا تخطر على بالي من الأساس إلا في المؤتمر الصحفي ونفكر فقط في المباراة التالية.

"نحمد الرب أننا نخسر من وقت لآخر في دوري الأبطال وغيرها من المسابقات لندرك شعور الخسارة وهذا أمر مهم حقا.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار في الدوري الممتاز على ملعب برامول لين الخاص بشيفيلد وقال كريس وايلدر مدرب الفريق مازحا إنه ربما يحتاج إلى 11 مدافعا أمام بطل اوروبا.

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وأوضح كلوب "سنذهب إلى شيفيلد لنسبب لهم الإزعاج بقدر ما نستطيع. ربما نُعتبر فريقا من الصفوة لكننا لا نريد أن نتصرف بهذه الطريقة.

"لا أرى أن شيفيلد يملك أي أفضلية باستثناء اللعب على أرضه".

وأثار ليفربول الاعجاب خلال فوزه 2-صفر على ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة بعد أن أجرى كلوب 11 تغييرا ودفع بلاعبين شبان لكنه قال إن عليهم الانتظار حتى يحين الوقت للمشاركة في الدوري.

وقال المدرب الألماني "لا نشكك في قدرات هؤلاء اللاعبين الصاعدين ونعرف ماذا سنفعل معهم وماذا نتوقع منهم. أمامهم كل الوقت ولدينا تشكيلة قوية بالفعل لهذا ليس من السهل عليهم دخول القائمة.

"يجب أن يتحلوا بالصبر. لا نجهزهم لخوض مباراة في الدوري الممتاز لكننا نؤهلهم لمسيرة في الدوري".

وتعافى ساديو ماني من إصابة في الساق وتحسنت حالة المهاجم ديفوك أوريجي لكن كلوب أكد غياب شيردان شاكيري بينما يواصل الحارس أليسون بيكر التعافي من إصابة في ربلة الساق.