شكرا لقرائتكم مقيم الحكام الدوخي: إلغاء هدف كنو.. قرار متسرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على الحكم الروماني أوفيديو ألين العودة إلى تقنية الفيديو في حالة هدف محمد كنو الذي تم إلغاؤه في مباراة الفريق ضد الهلال.

وألغى الحكم الهدف بداعي أن الكرة خرجت من الملعب قبل وصولها إلى كنو، وقال الدوخي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" : طاقم التحكيم تسرع، وكان يجب العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، لأن لقطة رأسية كنو أقرب إلى أن تكون هدفا صحيحا للهلال.

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وبخصوص بقية حالات المباراة التي كسبها الهلال 2-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ذكر الدوخي: لا توجد ضربة جزاء لعمر خربين في الدقيقة الثالثة من اللقاء، لأنه لم يكن هناك أي مسك أو دفع من الخصم.

وأضاف: وفيما يتعلق بالحالة التي شهدتها المباراة في الدقيقة 11، لم تكن هناك ضربة جزاء ضد الهلال، لأن يد المدافع في وضع طبيعي.

وبخصوص الحالة الأخيرة في الدقيقة 94 من اللقاء، أوضح: كان هناك احتكاك ما بين مدافع الهلال ولاعب التعاون، ولكن اللقطات لم تبين وجود حالة دهس، ولا يمكن الجزم فيها بتاتا.