كيلر يفوز برئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتخب رئيس نادي فرايبورغ السابق فريتس كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع يوم الجمعة وهو أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء ويطمح للتعافي من سلسلة فضائح.
وكان كيلر، رئيس فرايبورغ منذ 2010، المرشح الوحيد للجنة تشكلت لاختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو.
وحصل في الانتخابات يوم الجمعة على 257 صوتا من مندوبي الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية. وسيخلف رينهارد غريندل الذي استقال في أبريل الماضي تحت ضغط بسبب دخل تلقاه من شركة تابعة للاتحاد الألماني وساعة باهظة الثمن هدية من رجل أعمال أوكراني ومسؤول كرة القدم سوركيس.
وغريندل ثالث رئيس للاتحاد الألماني يتورط في فضيحة بعد سلفيه فولفغانغ نيرسباخ وتيو تسفانتسيغر عقب توجيه اتهامات لهما في سويسرا هذا الشهر بسبب مدفوعات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006. ويأمل الاتحاد الألماني في أن ينجح كيلر، الذي أصبح الرئيس رقم 13 للمؤسسة، في تحقيق الاستقرار.
وقال كيلر أمام الجمعية العمومية :أنا سعيد بنتيجة التصويت الواضحة وبثقة الأعضاء، كل من صوت لي صوت من أجل التغيير ومن المهم أن أقود الاتحاد الألماني نحو مستقبل ناجح على أسس جديدة وقوية ونزيهة.
وكيلر رائد في مجال الطعام والنبيذ وكان عضوا بالاتحاد الألماني منذ 2016. وتسعى الكرة الألمانية للتعافي بعد الخروج المبكر من الدور الأول لكأس العالم 2018 والهبوط إلى درجة أدنى في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.
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