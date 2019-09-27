شكرا لقرائتكم عقوبة قياسية من الشرطة الإيطالية ضد مشجعين لنادي يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الجمعة فرض عقوبات الحرمان من دخول الاستاد، على 38 من المشجعين المشاغبين (هوليغانز) المتعصبين لفريق يوفنتوس.

وأوضحت الشرطة أن أربعة من الهوليغانز تلقوا العقوبة لفترة قياسية، حيث حرموا من دخول الاستاد لمدة عشرة أعوام.

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وفرضت العقوبة لمدة سبعة أعوام بحق أربعة أخرين ولمدة ستة أعوام بحق أربعة ولمدة خمسة أعوام بحق ثلاثة ولمدة أربعة أعوام بحق 23 مشجعا مشاغبا.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع الذين فرضت بحقهم العقوبات ينتمون لمجموعات من الهوليغانز وقد خضعوا لتحقيقات جنائية أسفرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري عن اعتقال عشرة أشخاص.

وبدأت التحقيقات إثر قيام مجموعات الهوليغانز بتوجيه تهديدات لمسؤولين في النادي بعد أن توقف يوفنتوس عن إصدار تذاكر مجانية أو بأسعار مخفضة.