شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يفقد جهود بيريسيتش أمام بادربورن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيفتقد جهود مهاجمه الكرواتي ايفان بيريسيتش في المباراة المقررة أمام بادربورن يوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الألماني(بوندسليغا)، بسبب معاناة اللاعب من وعكة صحية.

وأوضح النادي أن بيريسيتش (30 عاما)، المعار من إنتر ميلان الإيطالي، يعاني من الأنفلونزا وهو ما حال دون مشاركته في المران الأخير للفريق يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، يحتمل أن تشهد المباراة عودة مبكرة لديفيد ألابا من الإصابة، حيث كان متوقعا أن يعود في المباراة المقررة أمام توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وسيفتقد بايرن ميونخ، حامل اللقب الذي يتأخر بفارق نقطتين خلف لايبزج متصدر البوندسليغا، جهود لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا والمهاجم الشاب فيات آرب الذي يعاني من كسر في اليد.