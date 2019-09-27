موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في إياب أبطال إفريقيا.. والقناة المجانية وترددها.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف النادي الأهلي، فريق كانو سبورت الغاني، في الثامنة مساء السبت، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.

وكان المارد الأحمر قد ودّع النسخة الماضية من البطولة، من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

التشكيل

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري فايلر، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد

في خط الوسط: قفشة - حمدي فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات

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في خط الهجوم: أجايي

ويغيب عن الأهلي محمود متولي، ومروان محسن للإصابة، فيما استبعد فايلر، علي معلول لإراحته بعد مشاركته في المباريات الثلاث السابقة أساسيا، وكذلك استبعد الثنائي جيرالدو دا كوستا، وصالح جمعة لأسباب فنية.

القناة الناقلة

تذاع المباراة مجانا عبر شاشة أون سبورت، على النايل سات.

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