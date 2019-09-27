موعد مباراة ليفربول وشيفيلد في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على شيفيلد يونايتد، في الواحدة والنصف ظهر السبت، في افتتاح الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويذخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على تشيلسي بهدفين لهدف.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون، ونابي كيتا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

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الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2