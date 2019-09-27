محمد صلاح يسعى لإنقاذ حلم الهداف في لقاء شيفيلد يونايتد

محمد صلاح نجم منتخب مصر يرغب في لإستعادة موسيقي التسجيل في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” عندما يكون ليفربول ضيفاً علي شيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهر السبت بملعب “برامال لين”، خلال مباريات الجولة السابعة.

وأصبح محمد صلاح مطالباً بالتهديف في لقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد للحافظ علي الفوز بجائزة “الحذاء الذهبي” التي تعطي لهداف مسابقة الدوري الانجليزي للموسم الثالث علي التوالي.

واكتفي محمد صلاح بإحراز 4 أهداف في 6 مباريات شارك فيها مع ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي، فيما يتصدر قائمة الهدافين مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 8 أهداف، وتامي أبراهام لاعب تشيلسي برصيد 7 أهداف، وأوباميانج وتيمو بوكي ثنائي أرسنال ونورويتش سيتي برصيد 6 أهداف.

نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 18 نقطة، جمعها من 6 انتصارات علي التوالي، متغلباً علي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط، والذى حقق فوزاً عريضاً جداً علي واتفورد بنتيجة 8 – 0 في اللقاء التي جمع بينهما الجولة الماضية علي ملعب “الاتحاد”.