محمد ومروان الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلون لربع نهائى سان فرانسيسكو للاسكواش

صعد الثلاثي المصري مروان ومحمد الشوربجى والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش طارق مؤمن، صعدوا إلي الدور ربع النهائى لبطولة “اوراكل نت سويت” سان فرانسيسكو الدولية والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية حتي 30 سبتمبر الجاري.

وانتصر محمد الشوربجي علي منافسه ماثيو كاستاجنيت بشوطين دون رد في لقاء استغرق 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7.

وهزم كريم علي فتحي لاعب الأهلي علي يد مواطنه مروان الشوربجي بشوطين نظيفين في لقاء استغرق 20 دقيقة، وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-4, 11-9.

وفاز طارق مؤمن لاعب الجزيرة علي منافسه سيزار سالازار بشوطين نظيفين في لقاء استغرقت 17 دقيقة، وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-5, 11-6 .

فيما خرج مصطفى عسل لاعب الأهلي البطولة من دور الـ 16 عقب هزيمته أمام منافسه جويل ماكين بشوطين دون رد في لقاء استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9