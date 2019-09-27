وجيه عبد الحكيم يقود هجوم الإسماعيلى أمام بطل ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى الأول لكرة القدم بقيادة الصربى ميودراج يسيتش تشكيل لاعبيه لملاقاة أهلى بنى غازى بعد قليل فى إطار اياب دور الــ32 بكأس العرب. حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد. Advertisements خط الوسط: همام طارق، محمود دونجا، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم

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