شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها البدرى يطلب الانفراد بـ محمد صلاح فى المنتخب، اتحاد الكرة يهدد الأندية بعقوبات مشددة.

البدرى يطلب الانفراد بـ محمد صلاح فى المنتخب

طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إخطاره بأى أمور تتعلق بمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، سواء فنية أو إدارية وأنه من سيتعامل معه فى هذا الملف.

اتحاد الكرة يهدد الأندية بعقوبات مشددة ..تعرف عليها

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن توقيع عقوبات مشددة على الأندية بداية من الأسبوع الثانى بالدورى بسبب تأخر بدء المباريات سواء فى الشوط الأول أو الثانى.

تأجيل مباراة إف سى مصر وأسوان فى الدورى 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة إف سى مصر مع أسوان بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم.

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مؤمن زكريا يصرف جزءاً من مستحقاته لدى الأهلي بعد العودة من ألمانيا

صرف مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، جزءاً من مستحقاته لدى النادى خلال وجوده فى القلعة الحمراء أمس، الخميس، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

"شقة" الصربى ميتشو صُداع فى رأس الزمالك

يبحث مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى، عن مسكن "شقة" فى محيط منطقة المهندسين والدقى، وبالقرب من مقر النادى ليسكن بها الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل توفير المقابل المادى الضخم الذى يتحمله النادى نظير إقامة المدير الفنى فى أحد الفنادق الكبرى.

رئيس الزمالك يحفز اللاعبين بمكافآت استثنائية لعبور بطل السنغال

رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مكافأت إستثنائية لتحفيز لاعبى الفريق من أجل تخطى فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، وتحقيق الفوز فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

محمد أبو الغار ينسحب من بطولة أمريكا للاسكواش بسبب إصابة الكتف

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب محمد أبو الغار المصنف السابع عالمياً لرجال الاسكواش، من بطولة أمريكا والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة بين 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، كثانى بطولة بلاتينية فى الموسم الجديد، وتصل قيمة جوائزها المادية إلى 168 ألف دولار.