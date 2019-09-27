شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: طلبنا رسمياً إقامة ودية بتسوانا باستاد القاهرة وننتظر الموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه طلب رسمياً خوض ودية بتسوانا باستاد القاهرة خلال معسكر شهر أكتوبر، المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وقال حسام البدرى لـ"الخليج 365"، أخطرت اتحاد الكرة بإنهاء الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة ودية بتسوانا باستاد القاهرة والمعسكر سيتم إقامته بالقاهرة.

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وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن الودية أمام بتسوانا تم الاتفاق على موعدها بشكل رسمى، وهو يوم 14 أكتوبر، وننتظر الموافقات النهائية على الملعب.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.