شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جينيراسيون عن تعديل موعد مباراة الزمالك: "اعتقدناها نكتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونشر نادي جينيراسيون فوت السنغالي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، موعد مباراته أمام الزمالك غدًا السبت.

ويتواصل مسئولو الزمالك مع الاتحادين المصري والسنغالي بجانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي جينيراسيون من أجل حل أزمة نقل المباراة لملعب "برج العرب" واقناع النادي السنغالي بالسفر إلى الإسكندرية اليوم.

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