شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحمل تكاليف إقامة بطل السنغال فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تحمل القلعة البيضاء تكاليف إقامة جينيراسيون السنغالى فى برج العرب لإقامة اللقاء الذى سيجمعهما فى دور الـ 32 بإياب دورى أبطال أفريقيا . وقال منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريح للموقع الرسمى للنادى، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابا لمسئولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقررة له مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساء باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

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