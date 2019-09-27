شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس إعادة الشيخ لتشكيل الأهلي أمام كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد الشيخ لاعب الأهلي من العودة مُجددًا لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ، السبت، ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وغاب أحمد الشيخ عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراتي الزمالك بالسوبر المحلي وسموحة في الجولة الأولى للدوري بعدما سبق وشارك في أول مباراة للأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر أمام كانو سبورت قبل اسبوعين في ذهاب دور الـ32 والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.
وينوي فايلر إعادة أحمد الشيخ لتشكيل الأهلي أمام بطل غينيا غدًا في إطار حرص المدرب الجديد على على تجربة جميع اللاعبين في شتى المراكز من أجل اكتشاف قدراتهم جيدًا والتعرّف عل قدراتهم بشكل أقرب حيث إنه تولّى المسئولية منذ أسابيع قليلة وقاد الأهلي في ثلاث مباريات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يدرس إعادة الشيخ لتشكيل الأهلي أمام كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.