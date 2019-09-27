شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف فرمان فايلر الجديد داخل الأهلي.. هذا الأمر ممنوع نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوانب عديدة يحاول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى تطويرها فى لاعبيه بعد توليه المسئولية خلفًا لمارتن لاسارتى المدير الفني للفريق.

وشهدت التدريبات الأخيرة والمباريات التى قادها فايلر منذ توليه تدريب النادي الأهلي، اعتراض المدرب السويسري على بعض الأمور الفنية التى يؤديها اللاعبين، حيث يهتم الخواجة بكل كبيرة وصغيرة ويسعي لتطبيق سياساته دون أى تقصير أو استثناء.

Advertisements

وأصدر فايلر فرمان فني خلال الساعات الأخيرة داخل النادي الأهلي مطالبًا جميع اللاعبين بالالتزام به، حال أرادوا المشاركة فى المباريات المقبلة، والتواجد بالتشكيلة الأساسية للمدرب فى الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، غدًا السبت، على ستاد برج العرب في الإسكندرية والتي تأتى فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

لمعرفة فرمان فايلر للاعبي الأهلي، اضغط هنا..