شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة عن تحدى محمد صلاح فى ماتش تنس: مكة تنور بس بحب اللعب مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى، على محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى المحترف فى ليفربول الإنجليزى، حول التحدى المقرر أن يجمع بينهما فى مباراة لتنس الطاولة.

وكانت هنا جودة قد صرحت قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".

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وتوجت هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد التغلب على فرح عبد العزيز لاعبة فريق طاولة الزمالك ذات الـ 27 عاما، لتكون أول لاعبة تخوض منافسات مع لاعبات أكبر منها سنا، وتتوج بلقب السيدات



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