شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الزمالك على مائدة اتحاد السلة فى اجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اجتماعًا لمجلس الإدارة غدًا السبت، لمناقشة عدة أمور على رأسها أزمة فريق سلة الزمالك وعدم سداد الرسوم المتأخرة لدى الاتحاد.

ويواجه الزمالك أزمة عدم المشاركة فى بطولة الدورى للموسم الجديد بعد عدم تسلم لاعبى الفريق كارنيهات الموسم الجديد بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة عن قيد اللاعبين .

ولم يقم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات اللاعبين أو دفع مقدمات العقود أو المستحقات المتأخرة منذ الفوز ببطولة الدورى الموسم الماضى .

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ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بتحديد مهلة للفريق الأبيض لسداد المبلغ المستحق الذى يزيد على 500 ألف جنيه، حتى يتمكن الفريق من المشاركة فى منافسات الموسم الجديد، ولعدم ضياع المباريات على اللاعبين .

ويسدد أى نادى قيمة 5%من قيمة عقد أى لاعب أجنبى يتم التعاقد معه إلى اتحاد اللعبة.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بمجموعات بطولة الدورى، بجانب مصر للتأمين، طنطا، الطيران التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

يذكر أن الزمالك يلتقى مع الجزيرة فى بطولة السوبر يوم 30 من الشهر الجارى بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.