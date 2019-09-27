شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعسكر للمقاولون العرب بـ22 لاعبًا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة حسام حسن معسكرًا مغلقًا بالقاهرة اليوم استعدادًا للقائه المهم أمام المقاولون العرب غدًا فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. واستقر العميد على اختيار 22 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح خط الدفاع: محمود عزت ورجب نبيل وأحمد جمال وكريم الديب وأحمد أبو الفتوح ومحمود معاذ وفارس مجاهد . Advertisements خط الوسط: يوسف ديوب ومحمد نادى وشريف رضا وإبراهيم عبد القوى ومحمود حليمو وحسام حسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى وإسلام الفار وإسلام جمال . خط الهجوم: أحمد حسن مكى وإيدى ايمومو ورونالد وانجا . وشهد التدريب الأخير للفريق حضور محمد فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين وطالبهم بالأداء الرجولى وتحقيق الفوز لتصحيح المسار عقب الهزيمة من الأهلى فى الأسبوع الأول .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يعسكر للمقاولون العرب بـ22 لاعبًا فى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.