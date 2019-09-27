شكرا لقرائتكم خبر عن 13 كاميرا وتخطيط ملعب المنستير استعدادًا لموقعة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير فى تونس بإعادة تخطيطه، تحضيرًا لاستضافة مواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى فى الخامسة من مساء اليوم فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كما تم تهذيب أرض الملعب من أجل ظهوره بشكل مثالى خلال مواجهة اليوم الذى ستشهد حضور ما يقرب من 2000 مشجع.

وستقوم 13 كاميرا بنقل أحداث مواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى المقرر نقلها عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3 على الهواء مباشرة والتى يسبقها استوديو تحليلى مفصل بحضور كوكبة من نجوم الكرة العربية.

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وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرًا بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا بجانب رضا كريم.