شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه للإسكندرية للتدريب في برج العرب لمواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق الأهلي إلى برج العرب بالإسكندرية ظهر اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة الغد أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها مساء الغد.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة بطل غينيا الاستوائية والتي ضمت كلاً من :

Advertisements

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

يذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.