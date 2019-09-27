وصول طاقم حكام الزمالك وجينيراسيون إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال إلى مدينة الإسكندرية، فيما أكد مرتضى منصور رئيس النادي أن الكاف خاطب الفريق السنغالي لكي يخطرهم بنقل المواجهة.

ويرفض مسؤولو الفريق السنغالي خوض المباراة في برج العرب يوم الأحد بعد أن كان مقررًا لها يوم السبت في بتروسبورت.

وأعلن نادي الزمالك أنه تم نقل المباراة من القاهرة للإسكندرية بناءً على رغبة الأمن.

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وأفاد مراسل "الخليج 365" طاقم الحكام المالي الذي يقوده الحكم محمد كيتا قد وصل إلى الإسكندرية بعد ساعات من وصولهم إلى الأرض المصرية صباح اليوم الجمعة.

ومن جانبه قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للأبيض، إن الكاف خاطب الفريق السنغالي لإقامة المباراة على ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.

وأضاف منصور: "إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب."

وكان الزملك قد خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.