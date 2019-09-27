رسميا.. بوتسوانا تعلن موعد مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم أن المنتخب سيواجه نظيره المصري وديًا في منتصف أكتوبر المقبل في القاهرة، واصفًا منتخب الفراعنة بـ"عملاق إفريقيا".
وقال الاتحاد البوتسواني عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إن الفريق سيتوجه إلى مصر في 7 أكتوبر للمشاركة في معسكر قصير استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.
وأضاف أن المباراة ستقام يوم 14 أكتوبر 2019 على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.
وكانت قرعة تصفيات أمم إفريقيا أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.
وسيبدأ منتخب مصر مشواره الرسمي بمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى النهائيات، التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ، بعد بطولة "مصر 2019".
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