ليفربول يعلن جاهزية ماني وأوريجي لمواجهة شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جاهزية السنغالي ساديو ماني والبلجيكي ديفوك أوريجي لخوض مواجهة شيفيلد يونايتد غدا السبت في افتتاح منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة عن ماني الذي غادر اللقاء الماضي أمام تشيلسي مصابا: "لقد تدرب كل من ساديو ماني وديفوك أوريجي بشكل كامل أمس (الخميس)، ولا توجد مشاكل".

Advertisements

وأضاف: "بالطبع لن يشارك الحارس أليسون بيكر غدًا، لكنه يقترب للغاية من العودة، قد يعود يوم الأحد إلى التدريبات الكاملة، لقد تدرب مع حرّاس المرمى ولكننا ننتظر التصريح من الجهاز الطبي".

وأشار كلوب إلى أن الجناح السويسري شيردان شاكيري ليس جاهزًا للمشاركة أمام شيفيلد، مضيفًا أن جيمس ميلنر لاعب وسط الفريق تلقى ضربة في ظهره ضد إم كيه دونز بالكأس لكنه على ما يرام.

يُذكر أن ليفربول يتربع على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول ست جولات، بينما يحتل شيفيلد يونايتد العائد حديثا لبريميرليج المركز العاشر بثماني نقاط.