الزمالك يحاول حل أزمة مباراة جينيراسون فوت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

لا يزال مسؤولو نادي جينيراسون فوت السنغالي يرفضون نقل مباراة الفريق أمام الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامته يوم الأحد المقبل.

وقرر الجهاز الفني لجينيراسيون فوت خوض التدريب اليوم في الثامنة مساءً على ملعب "بتروسبورت" استعدادا للقاء الزمالك، حيث حجز النادي أمس الخميس لفندق إقامة في التجمع الخامس.

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ويتواصل مسؤولو الزمالك مع الاتحادين المصري والسنغالي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل حل أزمة نقل المباراة لبرج العرب ومحاولة إقناع النادي السنغالي بالسفر لبرج العرب.

وتقرر في وقت سابق نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون إلى برج العرب مع تأجيلها إلى يوم الأحد بدلا من السبت لدواع أمنية.

يذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء العودة من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.