محدث .. "ميسي العرب" يقود الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي في المباراة التي تقام ،اليوم، الجمعة ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الدراويش 4-2 .

وجاء تشكيل الإسماعيلي الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد مجدي - إبراهيم أبو اليزيد.

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خط الوسط : محمود عبدالعاطي "دونجا".

الوسط الهجومي: همام طارق - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولى - وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم : محمد الشامي.

وتقام المباراة الساعة الخامسة مساءًا على ستاد مصطفى بن جنات (ملعب أهلي طرابلس) بمدينة المنستير بتونس .