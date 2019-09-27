إنتر ميلان للحفاظ على صدارته من بوابة سمبدوريا

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفاً على سمبدوريا السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثماني الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

“انتصارات ليست ثمرة صدفة”

وعلق كونتي على البداية القوية لفريقه قائلا “لدينا فريق جديد، بالنظر إلى مشروعنا، اذا اعتبرنا أننا غيرنا عشرة لاعبين وتعاقدنا مع تسعة جدد”.

وأضاف “قمنا ببيع لاعبين مهمين وقمنا بتعويضهم. نحن في بداية الموسم وفوزنا بخمسة مباريات ليس ثمرة صدفة لكن هذه البداية القوية إيجابية بالنسبة إلى المستقبل”.

ويدرك إنتر جيداً حاجته الماسة إلى النقاط الثلاث في مباراة الغد كونها تسبق قمتين مرتقبتين الأسبوع المقبل حيث يحل ضيفاً على برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن دوري الأبطال الأربعاء المقبل، قبل أن يستقبل غريمه التقليدي يوفنتوس في “دربي ديطاليا” الأحد المقبل.

وسيجد إنتر ميلان نفسه تحت ضغط مطارده المباشر يوفنتوس الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة كونه يخوض اختباراً سهلاً قبله بثلاث ساعات عندما يستضيف سبال شريك سمبدوريا في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وسيستعيد يوفنتوس خدمات هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما غاب عن المباراة الأخيرة ضد بريشيا بسبب إصابة عضلية.

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وبدوره لن يفرط يوفنتوس في النقاط الثلاث أقله ليبقي الضغط على إنتر ميلان على أمل تعثر الأخير للحاق به إلى الصدارة أو انتزاعها، ورفع معنويات لاعبيه قبل استضافة باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء .

نابولي لاستعادة التوازن

سيحاول نابولي، وصيف بطل الموسم الماضي، مصالحة جماهيره عقب سقوطه الأربعاء أمام كالياري صفر-1 هي الثانية له هذا الموسم بعد الأولى أمام مضيفه يوفنتوس 3-4.

ويخوض نابولي مباراته الثانية تواليا على أرضه عندما يلاقي بريشيا الحادي عشر وعينه على رحلته إلى بلجيكا الأربعاء المقبل لمواجهة غنك البلجيكي.

ويعول بريشيا على المهاجم “المشاكس” ماريو بالوتيلي. وخاض بالوتيلي (29 عامًا) مباراته الأولى مع بريشيا الثلاثاء بعد انتهاء عقوبة الإيقاف ضد يوفنتوس حيث هدد مرمى فريق “السيدة العجوز” مرات عدة دون أن ينجح في هز شباكه وتجنيب فريقه الخسارة 1-2.

وغاب بالوتيلي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه الجديد بسبب عقوبة حملها معه من الدوري الفرنسي نتيجة طرده في آخر ثلاث دقائق من مشاركته الأخيرة مع فريقه السابق مرسيليا ضد مونبلييه.

ويحل أتالانتا الثالث السبت ضيفا على ساسوولو العاشر في اختبار صعب.