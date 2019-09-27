كاف يبلغ بطل السنغال بإقامة لقاء الزمالك يوم الأحد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابا لمسئولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقررة له مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساء باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
يأتي ذلك في الوقت الدي يتمسك فيه النادي السنغالي بخوض المباراة غدا على ملعب بتروسبورت وفقا للموعد السابق الذي تم اخطار النادي به من قبل الكاف.
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