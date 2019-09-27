لاعبو الأهلي يثيرون غضب فايلر.. وخطة خاصة للتغلب على الأخطاء

في واقعة تسببت في دهشة الجميع داخل غرفة المحاضرات بملعب التتش بفرع النادي الأهلي بالجزيرة، قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتحذير اللاعبين من استخدام قدم واحدة “الشمال أو اليمين” أثناء المباريات أو حتى التدريبات.

وجاء ذلك بعدما كان فايلر يشرح في محاضرة فيديو، أخطاء بعض اللاعبين في المباريات السابقة، ولاحظ بشكل متكرر تعطيل بعض الهجمات بسبب تعديل اللاعبين الكرة نحو القدم التي يعتادوا اللعب بها.

وقال فايلر للاعبي الأهلي نصا: “أنتم في النادي الأهلي، اللاعبون الكبار لا يستخدمون قدم واحدة، ولا يوجد لاعب أيمن أو أشول”.

وشهدت تدريبات الفريق في الأيام القليلة الماضية تبديل فايلر الظهيرين بحيث قام بالدفع بعلي معلول ومحمود وحيد في مركز الظهير الأيمن وبالعكس مع لاعبي الجانب الأخر بحيث يتم تدريبهم على استخدام القدم الآخرى.

ويستعد الأهلي لموهاجهة كانو سبورت، غدا المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.