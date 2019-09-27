حازم إمام يتحدث عن أنباء طلب حصوله على 5 ملايين جنيه للتجديد إلى الزمالك

أعرب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استياءه من الشائعات التي ترددت حوله في الفترة الأخيرة حول مطالبه المادية للتجديد.

وقال اللاعب : “انتشرت أنباء مؤخرا حول طلبي الحصول على خمسة ملايين جنيها في الموسم للموافقة على تجديد عقدي مع النادي في الفترة الحالية”.

وأضاف حازم أنه لم يتحدث معه أي مسؤول بالنادي من أجل تجديد عقده مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية، وإذا تحدث معي أي فرد بالنادي حول ملف التجديد فيعلن ذلك للجميع”.

وأوضح اللاعب أنه يرفض الشائعات التي تهدف لتشويه صورته أمام الجماهير مثلما حدث من قبل مع محمد إبرهيم لاعب الفريق السابق.

وينتهي عقد حازم إمام مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.