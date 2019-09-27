تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في السعودي للمحترفين

أعلن التشيلى لويس سييرا المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى :

حراسة المرمى : فواز القرني.

خط الدفاع : منصور الحربي، عبدالمحسن فلاته، زياد الصحفى، سعود عبدالحميد.

خط الوسط :كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، رومارينهو، ايمليانو فيكيو، عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم : هارون كمارا. من الدوري السعودي للمحترفين.حراسة المرمى : فواز القرني.خط الدفاع : منصور الحربي، عبدالمحسن فلاته، زياد الصحفى، سعود عبدالحميد.خط الوسط :كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، رومارينهو، ايمليانو فيكيو، عبدالعزيز البيشي.خط الهجوم : هارون كمارا.

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