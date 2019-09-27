القنصل المصري بتونس يتابع مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي

عقد حازم غيث القنصل المصرى فى تونس اجتماعا مع مسئولى بعثة الإسماعيلى التى يترأسها المستشار محمد الكلية إضافة إلى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات. إدارة التسويق والتعاقدات. وقرر القنصل المصرى حضور مباراة الفريق مع أهلى بنى غازى ومساندته من مدرجات ملعب مصطفى بن جنات فى المنستير. ملعب مصطفى بن جنات فى المنستير. ويكفى للإسماعيلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة فضلا عن الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل لدور الــ16 بكأس العرب بعد الانتصار ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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