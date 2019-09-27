تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي الليبي في البطولة العربية

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن التشكيل الرسمي للاعبيه لمواجهة أهلى بنى غازى بعد قليل فى إطار إياب دور الــ32 في البطولة العربية. إياب دور الــ32 في البطولة العربية. وجاء التشكيل كالآتي.. حراسة المرمى .. محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع .. أسامة إبراهيم ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، إبراهيم أبو اليزيد. ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، إبراهيم أبو اليزيد. خط الوسط .. همام طارق ، محمود دونجا ، محمد الشامى ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مدبولى. خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم.

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