شاهد..مباراة الإسماعيلي وأهلي الليبي في البطولة العربية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الإسماعيلي الذي يحل ضيفاً على نظيره الأهلي الليبي في الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات اياب دور ال 32 في البطولة العربية.

ويتطلع الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي المبارة بحثاً عن الخروج من اللقاء بنتيجة ايجابية

لاقتناص بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل الدراويش المباراة خالياً من الإصابات والغيابات ويواجه الأهلي الليبي، بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز في مباراة الذهاب والتغلب على الجونة في الجولة الأولى بالدوري

المصري.وقال يسيتش إنه يواجه بطل ليبيا ولا بديل عن الفوز مؤكداً انه لا يعرف الخطط الدفاعية، بينما يسعي اللاعبون الجدد لحجز مكان برفقة الفريق في التشكيلة الأساسية.بينما يخوض أهلي بنغازي مهمة صعبة أمام الدراويش ويسعى للعودة بقوة وتعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، ويحتاج للفوز بهدفين دون رد على الأقل لضمان التأهل للمرحلة المقبلة.