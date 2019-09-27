محافظ البحر الأحمر يستقبل السبّاح الحسيني استعدادًا لعبور المانش

يستضيف اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، السباح محمد الحسيني والمدرب السباح العالمي خالد شلبي، الذي يستعد لعبور المانش في العام المقبل ضمن المنتخب العربي الدولي للتتابع لذوي القدرات الخاصة.

ووجه المحافظ اللواء أركان حرب الدكتور أحمد عبد الله بتوفير كافة الإمكانات للسباح الحسيني ولاعبو المنتخب الذين سيشاركون معه ويستعدون لإجراء مجموعة من التجارب والتدريبات استعدادًا للحدث المرتقب.

وأثني المحافظ على الجهود الكبيرة

التي يبذلها السباح المتميز الذي أشادت به الصحف والمواقع الأجنبية ، ويشارك الحسيني في الاستعدادت 3 سباحين من ألمانيا وسباحين من السعودية

وقد وجه مدربه الكابتن خالد شلبي النجم المصري والسباح العالمي وأول سباح يعبر المانش بذراع واحدة في ثمانينات القرن الماضي والمشرف على إعداد السباح الحسيني الشكر لوزير الشباب

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الرياضة الدكتور أشرف صبحي و اللواء أركان حرب الدكتور أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر و العميد تامر سمير فرحات - مدير مكتب المحافظ.

كما أشاد شلبي بتعاون مساعد الوزير الدكتور عمرو حداد والدكتور أحمد جمعة.

أشار شلبي إلى أن الحسيني سباح واعد ولد سباحًا من الطراز الأول، وأنه تبناه منذ سنواته الأولى وتولى تدريبه وبذل جهدًا كبيرًا لتمثيل مصر ومعه السباحة العالمية السابقة شيرويت حافظ، التي تعاونه في التدريب.

وتوقع شلبي للحسيني مستقبلًا باهرًا في السنوات القادمة .