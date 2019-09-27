الاتحاد الأفريقي يخطر الزمالك وجينيراسيون بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ناديي الزمالك وجينيراسيون فووت السنغالي بتأجيل موعد مباراة الفريقين، المقرر لها يوم السبت، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا،

ليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب.

أكد نادي الزمالك تكلفه بمصاريف النادي السنغالي لليوم الإضافي، التي تقدر بـ150

ألف جنيه.

وكان نادي جينيراسيون فووت أعلن تمسكه بخوض المباراة في الموعد الذي حدد له، يوم السبت.

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق، تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فووت إلى يوم الأحد بملعب برج العرب، بشكل رسمي.