الاسماعيلي يضع برنامجة الأخير بتونس

وضع الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، برنامج اليوم الجمعة و الاخير لبعثة الاسماعيلى فى تونس ضمن تحضرات الفريق لمواجهة اهلى بنغازى الليبى فى اياب دور ال٣٢ من كاس محمد السادس للاندية الابطال"البطولة العربية" . فى اياب دور ال٣٢ من كاس محمد السادس للاندية الابطال"البطولة العربية" . على ان تكون وجبة الفطار “فرى”، والغذاء فى تمام الثانية عشر ، ثم يلقى الجهاز الفنى محاضرة فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا , والتحرك لملعب اللقاء الواحدة والنصف ظهرا . عشر ، ثم يلقى الجهاز الفنى محاضرة فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا , والتحرك لملعب اللقاء الواحدة والنصف ظهرا . وسوف يواجة الدراويش نظيرة الليبى على ملعب المنستير فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة فى تونس .

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