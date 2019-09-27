اتحاد السلة يقرر تكريم الاسطورة مدحت وردة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة ونجم فريق الاتحاد السكندري السابق، يوم الاثنين المقبل على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريقى الزمالك والجزيرة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر . والجزيرة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر . جاء قرار التكريم بعد اختيار وردة من جانب الاتحاد الدولي للسلة، ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى ضمن 8 لاعبين حول العالم للانضمام إلى قاعة المشاهير لعام 2019. الحالى ضمن 8 لاعبين حول العالم للانضمام إلى قاعة المشاهير لعام 2019. وكرم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.

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