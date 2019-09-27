" جينيراسيون السنغالي" يتمسك بخوض مباراة الزمالك يوم السبت

أعلن نادي جينيراسيون فووت السنغالي موعد مباراته مع الزمالك، في دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت، وأن النادي متمسك بإقامة مباراته في الموعد الذي حدد له.
وأشار النادي السنغالي، إلى أن الفريق سيتدرب مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك.
برج العرب، لدواع أمنية.
يأتي ذلك وسط تمسك الزمالك بتأجيل المباراة ليوم الأحد لتقام على ملعب
وكان مرتضى منصور رئيس النادي، أعلن تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فووت إلى يوم الأحد بملعب برج العرب، بشكل رسمي.
وكان الزمالك خسر أمام جينيراسيون فووت، بالسنغال في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.
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