كلوب يكشف موعد عودة أليسون للملاعب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق للمشاركة مع الريدز، بعد الإصابة التي لاحقته في بداية الموسم الكروي الجديد، أمام نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

قال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام شيفيلد

يونايتد: "عودة أليسون؟ بالطبع لن يشارك غدًا، لكنه تعافى بشكل كبير، ويقترب من العودة، قد يعود يوم الأحد إلى التدريبات الجماعية".

وتابع:" هو تدرب مع حراس المرمى، سننتظر التصريح الطبي حول موعد عودته".

وكان أليسون أصيب مطلع شهر

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أغسطس في الساق، و قال أليسون البالغ 26 عاما في تصريحاته لموقع النادي : "أنا على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا اقتربنا من العودة"، مضيفا: "بات بإمكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة".

وتابع: "أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، للعودة والقيام بما أحب أن أفعله".

وفاز الحارس البرازيلي بجائزة أفضل حارس في العالم "ذا بيست".