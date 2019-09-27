رياضة | الزمالك يحدد موعد التجديد لشيكابالا



وينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وجاء قرار إدارة الزمالك بتقييم الأمر بنهاية الموسم ورفضوا فكرة التجديد في الوقت الحالي لعدة أسباب وعلى رأسها وجود لاعبين آخرين في نفس الملف وحال التجديد للاعب دون الآخر سيمثل مشكلة للباقي وتشتيت ذهنهم داخل الملعب.



ومن ضمن الأسباب التي دفعت الإدارة لتأجيل التجديد للاعب هو رغبة الإدارة في إتباع سياسة التقييم بنهاية الموسم لدى جميع لاعبي الفريق وعدم الاعتماد على نظرية القطعة.



الأبيض قام برفع القيمة المادية لعقد شيكابالا والذي كان يحصل على أقل قيمة بسبب خصم قيمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي منه بعد فشل تجربته هناك.

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ويستعد فريق الزمالك لملاقاة جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.



وحصل مسئولو الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور ما يقرب من 5 آلاف متفرج لمباراة الإياب أمام بطل السنغال وسط محاولات لزيادة عدد الحضور الجماهيري إلى 20 ألف في ظل خوض اللقاء من الأساس على ستاد برج العرب.



ومن المنتظر عودة طارق حامد لاعب الفريق للمشاركة في مباراة بطل السنغال، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري لحصوله على 3 إنذارات، ويعتبر قوة ضاربة في خط وسط الملعب لما يمتلكه من إمكانيات عالية.



وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا من طارق حامد في المواجهة الماضية لتعويض النقص وقدم مستوى مميز وحصل على إشادة الجهاز الفني للفريق والذي طالبه بالحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة.

